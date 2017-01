Beroemdste boom van de VS geveld door zwaarste storm in tien jaar

Door: redactie

9/01/17 - 21u14 Bron: BBC, NY Times

Een zware winterstorm heeft in Californië de beroemde Pioneer Cabin Tree geveld. De reuzensequoia was meer dan duizend jaar oud en stond bekend om het gat in zijn stam, dat breed genoeg was om met een auto door te rijden.

De Pioneer Cabin Tree was een bekende toeristische attractie in het Calaveras Big Trees State Park. De basis van de boom werd uitgehold in de jaren 1880. Lange tijd mochten er auto's doorrijden, maar de voorbije jaren werd de tunnel enkel toegankelijk gemaakt voor wandelaars. De boom was 46 meter hoog en had aan de basis een diameter van tien meter.



"De storm was er gewoon teveel aan," laat de Calaveras Big Trees Association weten op Facebook.



Waarom de boom net deze storm niet kon weerstaan, is niet duidelijk. Volgens de San Francisco Chronicle ligt het "waarschijnlijk aan de oppervlakkige wortels van reuzensequoia's - die gaan maar 60 tot 120 cm diep - en het feit dat het pad rondom de boom onder water stond door de regen".



Jim Allday, een vrijwilliger van het park die de eerste foto's nam, vertelde aan lokale media dat de boom zondag omstreeks 14 uur omviel en versplinterde wanneer hij de grond raakte. "De boom leefde nog amper. Enkel een takje op de top was nog in leven", voegde zijn vrouw eraan toe.



De reuzensequoia of mammoetboom is de grootste boomsoort ter wereld en exemplaren kunnen tot 76 meter hoog worden. Ze groeien alleen maar op de westelijke flanken van de Sierra Nevada-bergketen in Californië.



Noodweer

De regio wordt momenteel geteisterd door de ergste winterstorm van de laatste tien jaar. De staten Californië en Nevada zijn getroffen door buitengewoon zware regenval die leidt tot overstromingen en omvallende bomen. Honderden mensen moesten in het noorden van Californië en in Nevada al hun woningen ontvluchten voor het stijgende waterniveau en verscheidene wegen werden afgesloten door sneeuwlawines en modderstromen.