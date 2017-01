Deze vrouw zei haar saaie job vaarwel en bouwde haar auto om tot huis. En nu is ze de koning te rijk

Koen Van De Sype

8/01/17 - 13u00 Bron: Daily Mail

© Instagram.

Volg je dromen: dat is wat Marina Piro (25) uit Italië de wereld duidelijk wil maken. Ze stopte met haar saaie kantoorjob en bouwde een 15 jaar oude Renault Kangoo om tot een huis op wielen. En daarin reist ze nu samen met haar hond Odie de wereld rond.

© Instagram.

584 euro stak ze in haar bestelwagentje dat haar moest redden van een materialistisch leven. Het heeft nu een bed, keuken, gordijnen en licht. Pam The Van werd zo in amper twee maanden een perfecte nieuwe thuis voor haar en haar labradoodle, zo zegt ze zelf. "Mijn hond was de reden dat ik de wagen heb omgebouwd", vertelt Marina. "Met hem erbij is het minder evident om ander vervoer te gebruiken. En ik wilde hem in geen geval achterlaten."



Haar autootje is niet groot, maar zo heeft ze het graag. "Ik kan niet goed parkeren", lacht ze, "dus ik wilde het niet moeilijker maken dan het al was. En het is ook knus. We hoeven nu niet elke avond op zoek naar een plek om te slapen."



Geheim

Het geheim is organiseren en verstandig pakken. "Ik had thuis eigenlijk veel te veel spullen", zegt ze. "Daar heb ik komaf mee gemaakt. Hoewel ik eigenlijk nog altijd twee paar overbodige pumps en veel te veel boeken met me mee zeul."