Plopsaland breidt uit: na hotel komt er ook camping

7/01/17 - 19u09

Tegen het voorjaar van 2018 moet het eerste Plopsa-hotel met 127 kamers in Plopsaland De Panne de deuren openen. Nu heeft de directie van de Plopsa-group bekendgemaakt dat het ook de achterliggende camping Ter Hoeve van zeven hectare groot heeft aangekocht. Naast de staanplekken voor caravans, mobilhomes en tenten komt er een zone met vijftig gethematiseerde vakantiehuisjes. "Door in te zetten op het verblijfssegment hopen we onze omzet met twintig procent te kunnen stijgen", zegt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. "Jaarlijks zijn er om en bij de 120.000 Plopsabezoekers die in de regio kust, Ieper en Gent overnachten. Een deel daarvan willen we graag zelf te slapen leggen."