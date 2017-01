Zussen missen laatste momenten van vader nadat ze van vliegtuig worden gezet omdat ze elkaar wilden troosten

Koen Van De Sype

6/01/17 - 09u00 Bron: NBC News

Sisters kicked off Allegiant Air flight missed dying dad’s final moments https://t.co/9LAIwNH7RP pic.twitter.com/Uew7U08BZR — NBC News (@NBCNews) 6 januari 2017

video Ze waren net ingestapt in het vliegtuig dat hen naar het ziekbed van hun vader moest brengen, toen Debbie Hartman en Trisha Baker een berichtje kregen dat het niet goed met hem ging en hij de volgende ochtend niet zou halen. De Amerikaanse zussen waren ontdaan en probeerden elkaar te troosten, maar dat werkte zo op de zenuwen van het vliegtuigpersoneel dat ze botweg van het toestel werden gezet. En er daardoor niet bij waren toen hun vader overleed.

De vader van de twee zussen. © Debbie Hartman en Trisha Baker. De geschokte zussen deden hun verhaal aan nieuwszender NBC News. Ze vertelden dat ze maandagavond net aan boord waren gegaan van een vlucht van Allegiant Air, die hen van Orlando naar Asheville zou brengen, toen het berichtje kwam. "Er stond in dat het zijn laatste avond zou zijn", aldus Baker. "We waren doodsbang."



De zussen zaten op dezelfde rij maar aan de andere kant van de gang en Baker boog zich voorover om haar zus te troosten. "Ik had mijn gordel de hele tijd nog aan en wreef gewoon over haar schouder", vertelt ze. "Want Debbie was erg aangedaan en weende onophoudelijk. Ze kon amper adem halen." Lees ook Voor deze slimme reiskoffer staan duizenden mensen op een wachtlijst

Kapelaan onthult waar de meeste mensen over praten net voor ze sterven

Laatste wens van stervend kankerpatiëntje (5): "Stuur me zoveel mogelijk kerstkaartjes"

Bruut Daarop kwam een stewardess naar hen toe om te vragen "wat het probleem was". Baker zei haar dat ze gevoelloos was. "Onze vader ligt op sterven. Je bent bruut, toon een beetje medeleven", klonk het. Maar daar hoefde ze niet op te rekenen. "U moet uw persoonlijke problemen thuis laten", klonk het bot volgens de vrouw. Waarop haar zus repliceerde: "U zou misschien een andere baan moeten overwegen als u zo weinig empathie hebt."



En daarop zei de stewardess dat ze de piloot zou informeren. De politie werd erbij gehaald en de zussen werden van het vliegtuig gehaald. "Ik besefte dat we onze vader niet meer levend zouden zien en ik smeekte de hele tijd dat ze ons toch zouden laten vertrekken", aldus Baker. "Het was zo vernederend. Ik bleef maar vragen of we naar onze stervende vader toe mochten."

Knuffelen De zussen probeerden nog een andere vlucht te boeken, maar konden pas de volgende morgen vertrekken. "Toen we aan het instappen waren, kreeg ik een bericht dat papa gestorven was. Ik wou dat ik hem nog één keer had kunnen knuffelen en zeggen dat ik hem graag zag", aldus Baker.