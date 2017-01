Maagdeneilanden betalen je om er op reis te gaan

redactie

5/01/17 - 13u19 Bron: Huffington Post

Mocht je nog op zoek zijn naar een vakantiebestemming voor dit jaar, dan is het een goed idee om een reis naar de Amerikaanse Maagdeneilanden te overwegen. Je kan er namelijk een aardige cent aan verdienen. Je hoort het goed: de Maagdeneilanden betalen je om hen te bezoeken. Wie voor 1 oktober boekt, krijgt een zakcent van 300 dollar (286 euro) toegestopt!

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Denemarken de Maagdeneilanden verkocht aan de Verenigde Staten. Dat moet gevierd worden en daarom stopt de eilandengroep toeristen 300 dollar toe. Het gaat niet om cash geld, maar om een tegoed waarmee je overnachtingen of excursies kan betalen.



Boek nog voor 1 oktober en reis nog dit jaar voor minstens drie nachten naar St. Thomas, St. John of St. Croix en ontvang 300 dollar. En wie in maart naar de Maagdeneilanden afzakt, krijgt er nog een mooi souvenir bovenop. 31 maart, ofwel 'Transfer Day', is namelijk de dag waarop de overdracht gebeurde.