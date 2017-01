Cathay Pacific openieuw verkozen tot veiligste luchtvaartmaatschappij

Door: redactie

3/01/17 - 08u24

© epa.

Luchtvaartmaatschappijen uit Azië en het Midden-Oosten domineren de top van de veiligste vliegmaatschappijen ter wereld. Dat blijkt uit een ranking van het Duitse onderzoeksbureau voor vliegtuigongevallen JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). Helemaal bovenaan staat opnieuw Cathay Pacific, dat gevestigd is in Hongkong. Brussels Airlines staat niet in de top 60.