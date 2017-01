Lowcostmaatschappijen vervoerden voor het eerst meer dan miljard mensen

Door: redactie

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben vorig jaar 3,7 miljard passagiers vervoerd. Dat is 6 procent meer dan in 2015, zo meldde de International Civil Aviation Organization (ICAO). De toename werd vooral ondersteund door lowcostmaatschappijen. Zij vervoerden voor het eerst meer dan een miljard reizigers.

De passagierstoename was het grootst in Azië (+8 procent), het Midden-Oosten (+11,2 procent) en Latijns-Amerika (+6,5 procent). In Afrika (+5,7 procent), Europa (+4,3 procent) en Noord-Amerika (+3,5 procent) lag de stijging onder het gemiddelde. "Meer dan de helft van alle toeristen wereldwijd die naar het buitenland reisden, deed dat door de lucht", stelt het in luchtvaart gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties.



Groeilanden

Het wijst ook op het toenemende belang van de prijsvechters. "De toenemende aanwezigheid van lagekostenmaatschappijen in het bijzonder in groeilanden heeft bijgedragen aan de wereldwijde passagiersgroei", klinkt het. De lowcostsector is nu goed voor 28 procent van het passagiersvervoer. In Europa is dat bijna een derde.



Volgens de ICAO zullen de maatschappijen dankzij de passagiersgroei en de nog altijd voordelige brandstofprijzen hun bedrijfswinsten met 2 miljard dollar zien toenemen tot 60 miljard dollar.



In 2015 was het aantal vliegtuigreizigers met 7 procent gegroeid tegenover het jaar voordien.