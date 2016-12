Pools vliegtuig maakt noodlanding in Praag na bommelding

Bewerkt door: Redactie

31/12/16 - 02u15 Bron: AP, Reuters

Hulpverleners sprinten naar het vliegveld in Praag waar een vliegtuig landde na een bommelding. © epa.

Een Pools passagiersvliegtuig heeft gisteren in Tsjechië een noodlanding gemaakt nadat de piloot een melding kreeg over een bom aan boord. Na de landing in Praag is een Pool aan boord gearresteerd.