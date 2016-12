Vroegboekkortingen zijn in, de 'last minute' is uit

Door: redactie

29/12/16 - 06u24 Bron: Het Nieuwsblad

© thinkstock.

De last minute heeft zijn beste tijd gehad. Tegenwoordig gaan prijsbewuste vakantiegangers vooral voor de 'first minute'. Reisorganisatie TUI heeft nu dan ook al vijftien procent meer zomerboekingen verwerkt dan eind vorig jaar. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Waar de strategie voor een goedkope vakantie vooral bestond uit wachten en nog eens wachten tot de prijzen bijna gehalveerd waren, tegenwoordig moeten prijsbewuste klanten er als de kippen bij zijn om een goedkope vakantie te boeken. "Er zijn haast geen last minutes meer" zegt reisspecialist Robrecht Willaert van 'Travel Magazine' in de krant. "Zeker niet in Europa. Want sinds de aanslagen op toeristische plaatsen in moslimlanden raakt alles hier zeer snel volgeboekt."



Vroegboekkortingen

Inmiddels is vroegboekkorting het toverwoord waar de reiziger zich graag door laat verleiden. "Begin november gaven we ons zomeraanbod vrij en meteen stroomden de boekingen binnen", zegt Pieterjan Rynwalt van TUI. Ook bij Thomas Cook merken ze de trend op, maar volgens woordvoerder Koen Van den Bosch speelt niet ­alleen het financiële component mee: naast voordeeltjes als het gratis inchecken van de bagage of een goedkopere vlucht kunnen andere eisen als 'dezelfde kamer als vorig jaar', of 'een kamer met zeezicht' tot zelfs het omboeken van de bestemming makkelijker worden gehonoreerd als men er vroeg bij is. "Het maakt allemaal dat mensen al in december hun zomervakantie boeken, terwijl ze daar vroeger hoogstens in januari aan ­begonnen te denken. Het online boeken bespoedigt alles nog."



Massaal vakantie in Europa

Door de angst voor moslimlanden zullen veel mensen kiezen voor een vakantie in Europa. "De revival van Spanje gaat door", voorspelt Rynwalt. "Maar nu krijgt ook Griekenland aansluiting. Om de terugval te stuiten, heeft de Griekse vakantiesector voor volgende zomer de prijzen ferm gedrukt." Volgens Willaert moet de reiziger die waar voor zijn geld wil naar Turkije gaan: "Dat zit sinds de aanslagen op zijn gat. Daar zijn vorig jaar prachtige vijf­sterrenhotels opengegaan, die helaas leegstaan. Die worden nu aan­geboden voor de prijs van drie­sterrenhotels. Zeker te overwegen."