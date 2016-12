De beste baas ter wereld? Ondernemer trakteert alle 800 personeelsleden op luxecruise

Door: redactie

28/12/16 - 20u23 Bron: The Courier

© thinkstock.

Een gulle bedrijfsleider neemt al zijn medewerkers mee op een cruise in de Caraïben om hen te bedanken voor hun harde werk tijdens de voorbije twaalf maanden.

"Bertch is verheugd om een vakantie voor het hele bedrijf aan te kondigen," schreef de firma op haar Facebookpagina. "We sluiten alle faciliteiten van 9 tot 13 januari zodat we naar de zonnige Caraïben kunnen zeilen! Deze trip zou niet mogelijk zijn zonder het harde werk van onze geweldige Bertch-medewerkers! Prettige feestdagen, iedereen!"



Vier chartervliegtuigen

Gary Bertch, die het bedrijf in Waterloo, Iowa runt, zal zijn medewerkers naar Miami laten vliegen voor een nacht in een vijfsterrenhotel voor ze aan hun Caribische cruise beginnen.



"We hebben vier chartervliegtuigen die zondag rechtstreeks naar Miami zullen vliegen,en [we] zullen in een fijn vijfsterrenhotel verblijven," vertelt hij aan de lokale krant The Courier. "Op maandag zullen we met de bus van het hotel naar de haven gaan en het schip opstappen."



Bertch bood de cruise bij het begin van het jaar aan zijn personeelsleden aan als een incentive: "We hebben gewoon geprobeerd om al onze mensen een beetje meer enthousiast te maken om de verschillende doelstellingen te bereiken, zowel klantgerichte als financiële doelstellingen".



Recessie

Het bedrijf, dat al bestaat sinds 1977 organiseert al sinds 1989 op regelmatige basis plezierreisjes voor zijn personeel, maar nu was het al geleden van 2005. "We geraakten vorig jaar eindelijk uit de rode cijfers nadat we de recessie (die begon in 2008, red.) overleefd hebben", vertelt hij.



Het bedrijf stelde ooit meer dan 1000 mensen terecht, maar tijdens de recessie viel dat aantal in 2011 terug tot 600. De voorbije jaren is Bertch weer aan een opmars bezig: "We hebben er weer 240 of zo bij," zegt hij.



Biertekort

Zoals gewoonlijk kiest Bertch ook nu weer voor cruisemaatschappij Carnival. "Ze zijn een fijn schip. En wie onze groep kent, weet dat ze graag plezier maken. De eerste keer dat we hen hadden, vielen ze zonder bier. We hebben vernomen dat ze een extra voorraad inslaan voor deze trip, zodat we niet zonder vallen."