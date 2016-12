Oekraïne start rechtszaak tegen reiswebsite voor hotelaccommodaties op Krim

Door: redactie

De Oekraïense overheid klaagt de reiswebsite Booking.com aan voor "handel in gestolen goederen". Dat hebben verschillende Oekraïense media gemeld. Aanleiding zijn de hotelaccommodaties die de organisatie aanbiedt op de Krim, het schiereiland dat in 2014 geannexeerd werd door Rusland.

"Het faciliteren van de toegang tot bezet gebied, actieve samenwerking met die bende valse machthebbers en openlijke reclame voor en transacties in eigendom dat gestolen is van Oekraïne." Zo klinkt de beschuldiging van Oekraïens parlementslid Heorhiy Lohvynsky aan Booking.com. Hij plaatste de beschuldiging op zijn Facebookpagina.



Het Oekraïense parket van de Krim, dat sinds de Russische annexatie vanuit Kiev werkt, heeft een strafzaak opgestart. Volgens Lohvynsky overtreedt het bedrijf "de sancties die van kracht zijn en de nationale en internationale wetten". Bovendien zou de reiswebsite ook resorts aanbieden die eigendom waren van het Oekraïense parlement en de presidentiële administratie.



Het resultaat van de rechtszaak kan ervoor zorgen dat de toegang tot Booking.com geblokkeerd wordt in Oekraïne, zegt het parlementslid.



Niet verboden

In een verklaring aan persagentschap IPS stelt Booking.com - met hoofdzetel in Amsterdam - dat het "als een internationaal bedrijf dat vanuit Nederland opereert, de handelssancties van de EU en de Nederlandse overheid naleeft die gelden voor de Krim." Zaken doen met eigendommen op de Krim is niet verboden, benadrukt het bedrijf. Het bedrijf voegt er nog aan toe dat het uit eigen beweging het reserveringsproces op zijn website aangepast heeft, zodat enkel personen die reizen voor het werk (en geen toeristen) een logement kunnen boeken op de Krim.



"Bovendien werken we nauw samen met de Oekraïense overheid. Als zij een illegaal bezet eigendom zouden identificeren op Booking.com, zullen wij dit onmiddellijk onderzoeken en het verwijderen."



Illegaal

Rusland annexeerde de Krim in maart 2014, na een betwist referendum. Internationaal wordt de Krim niet erkend als deel van Rusland. Het schiereiland in de Zwarte Zee is vooral een populaire vakantiebestemming bij Russische toeristen, ook vóór 2014. Reizen naar de Krim wordt echter afgeraden: voor reizigers van andere nationaliteiten is een bezoek aan het eiland illegaal, tenzij ze er een speciale toestemming gegeven wordt vanuit Kiev.