Vlucht van Jet Airways schuift van landingsbaan: meerdere gewonden

Door: redactie

27/12/16 - 05u10 Bron: News Republic

WORLD: GOA-MUMBAI JET AIRWAYS FLIGHT SKIDS OFF RUNWAY, FEW SUSTAIN INJURIES https://t.co/bzMMZ658uB pic.twitter.com/rfzWR178jS

Een vlucht van Jet Airways van Goa naar Mumbai in India met 161 mensen aan boord, schoof vanmorgen van de landingsstrook op de Dabolim-luchthaven in Goa. De passagiers werden veilig geëvacueerd, maar de luchthaven blijft gesloten tot 12.30 uur vanmiddag.

In een verklaring liet Jet Airways weten dat enkele passagiers verwondingen opliepen tijdens de evacuatie en dat ze medische zorgen toegediend krijgen. De maatschappij meldde dat er 154 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord waren.



"Alle reizigers en personeel werden veilig geëvacueerd. De medische hulpverlening wordt gecoördineerd door het team van Jet Airways en de luchthavenautoriteiten", luidt het in de verklaring.



Over de oorzaak van het incident werd nog niet gecommuniceerd.