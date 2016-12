Managers American Airlines trekken uniform personeel aan na 2.200 klachten

Door: redactie

Een aantal vooraanstaande managers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is in uniform van het vliegend personeel naar kantoor gegaan om te beklemtonen dat er niks mis is met de kledij. Dit meldde The Los Angeles Times. Bij de onderneming is een fikse ruzie aan de gang over de kwaliteit van de nieuwe uniformen.