Waarom de lichten in het vliegtuig gedimd worden bij opstijgen en landen (en het is niet voor de gezelligheid)

24/12/16

Hebt u zich ook al afgevraagd waarom de lichten in het vliegtuig gedimd worden in het vliegtuig bij het opstijgen en het landen? Het is allerminst voor de gezelligheid, maar des te meer om veiligheidsredenen. Dat onthult de Amerikaanse piloot Patrick Smith in zijn boek 'Cockpit Confidential'.

"De lichtsterkte in de cabine wordt getemperd als voorzorgsmaatregel voor het geval er iets mis zou lopen", zegt Smith. "Zo raken de ogen van passagiers en bemanning gewend aan de duisternis bij een eventuele stroomonderbreking en het pikdonker wordt in het toestel. Op deze manier is iedereen beter voorbereid op nachtblindheid wanneer een evacuatie in het donker of bij rookontwikkeling nodig blijkt en de passagiers naar de nooduitgangen rennen".



Het menselijk oog heeft minstens tien minuten nodig om te wennen aan de duisternis. Door de gedimde lichten wordt aldus kostbare tijd gewonnen bij noodgevallen.



Bij minder hel licht in de cabine is de noodverlichting langs het gangpad bovendien een stuk beter zichtbaar. Dit draagt ertoe bij dat de passagiers hun oriëntatievermogen behouden. Lees ook "Is er een dokter aan boord? De piloot kreeg net een hartaanval"

