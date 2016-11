Disneyland Parijs en Champs Elysées waren doelwitten van verdachten verijdelde aanslag

Bewerkt door: LB

24/11/16 Bron: Reuters

De verdachten planden aanslagen op 1 december, onder meer op het pretpark Disneyland. © photo news.

terreurdreiging De verdachten die het voorbije weekend in Frankrijk werden gearresteerd in het kader van antiterreurmaatregelen planden gelijktijdige aanslagen op 1 december. Ze viseerden daarbij populaire plekken in en rond Parijs, waaronder ook het pretpark Disneyland. Dat meldt een bron die dicht bij het onderzoek staat.

Politiebronnen zeggen dat het hoofdkantoor van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst in Levallois-Perret, het hoofdbureau van de recherche aan de Quai des Orfèvres en een nabijgelegen gerechtsgebouw ook doelwitten waren.



De vijf verdachten werden zondag opgepakt in Straatsburg en Marseille.



In het vizier van de gearresteerde verdachten zat ook het pretpark Disneyland en de winkelstraat Champs Elysées. De informatie over de doelwitten en de geplande datum van de reeks aanslagen werd op een smartphone aangetroffen, aldus nog de politiebronnen.



Sinds begin 2015 kwamen al meer dan 230 mensen om in islamitische aanslagen in Frankrijk. De meest dodelijke was die van 13 november in Parijs, toen schutters en zelfmoordenaars aanslagen pleegden in concertzaal Bataclan, in cafés en in het Stade de France.