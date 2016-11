Pairi Daiza wil bezoekers laten overnachten tussen de dieren

bewerkt door:

24/11/16 - 09u35 Bron: L'Echo bewerkt door: Karen Van Eyken 24/11/16 - 09u35 Bron: L'Echo

Babypanda Tian Bao © photo news.

Een hotel ontbreekt nog in Pairi Daiza maar de plannen rijpen volop. Eric Domb, stichter van de dierentuin in Brugelettes, wil 500 kamers of cabanes plaatsen middenin het park. Slapen tussen de dieren is dan niet langer een droom maar wordt werkelijkheid.