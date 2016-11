Zwitserse sneeuw dubbel zo duur als Oostenrijkse

Door: redactie

Het Oostenrijkse Kitzbühel is het goedkoopste skistation van Europa, blijkt uit de jaarlijkse Ski Price Index. Een gezin van drie betaalt er gemiddeld 143 euro per nacht, inclusief de skipassen. In Zwitserland kost dit bijna het dubbele.

Skiën is een dure aangelegenheid. Bovendien is een wintersportreis voor gezinnen vaak de tweede of derde vakantie van het jaar. Daarom publiceert online reisaanbieder Kiwi.com jaarlijks zijn Ski Price index met een vergelijking van de prijzen voor verblijf en skipas in enkele tientallen populaire skioorden over heel Europa. In de vijf populairste skilanden - Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland - komt Kitzbühel in het Oostenrijkse Tirol als goedkoopste skioord naar voor. Een overnachting kost er voor een gezin gemiddeld 90 euro in een driesterrenhotel , plus 53 euro voor de skipassen voor een dag. Kitzbühel gaat hiermee Courchevel (Frankrijk), Livigno (Italië) en Chamonix (Frankrijk) vooraf. De vier duurste skioorden bevinden zich allemaal in Zwitserland. In Villars-Gryon (foto) kost een overnachting gemiddeld 220 euro en een skipas 57 euro, samen 277 euro, of bijna het dubbele als in Kitzbühel.