Girafje Essengo overleden in Pairi Daiza

Door: redactie

17/10/16 - 15u22

© Pairi Daiza.

"Met zeer veel spijt in het hart moeten we jullie vandaag droevig nieuws brengen. Essengo, ons giraf mannetje geboren in maart 2015, heeft ons verlaten", dat meldt Pairi Daiza op Facebook. Vorige week merkten de verzorgers dat de giraf moeite had om te bewegen, maar ook met de tussenkomst van dierenartsen en experten van de UGent kon Essengo niet meer gered worden.