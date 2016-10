In dit Amerikaanse park vonden bezoekers al voor duizenden dollars aan diamanten

LDL

Arkansas staat allicht niet bovenaan het lijstje van je droombestemmingen, maar misschien komt daar na het lezen van dit bericht wel verandering in. In het Craters of Diamonds State Park in het plaatsje Murfreesboro, dat nog geen tweeduizend inwoners telt, betaal je amper 8 dollar (ongeveer 7 euro) voor een toegangsticket en mag je de diamanten die je er eventueel opgraaft gewoon aan je eigen collectie toevoegen.

En het is niet dat er zelden of nooit een diamant wordt opgegraven, of dat het over minuscule steentjes gaat. Nee: er worden verschillende edelstenen per week opgegraven door gelukkige bezoekers. Vorige week nog vonden een vader en zijn dochter een witte diamant van 2.03 karaat. Omdat er in het park geen schatter aanwezig is, blijft het voorlopig nog raden naar de waarde van de steen, maar mogelijk is die duizenden dollars waard.



In 2014 kon een andere bezoekster de door haar gevonden diamant, goed voor 3.85 karaat, verkopen voor zo'n 20.000 dollar (meer dan 18.000 euro). Met een investering van 8 dollar voor een toegangsticket is dat lang geen slechte zaak. Zelfs als je daar nog de prijs van een vliegtuigticket en hotel aan toevoegt, kan je er nog heel wat munt uit slaan.



Specialisten zeggen dat het park miljoenen jaren geleden ontstond toen een vulkanische wind een vlaag perfecte diamanten in het rond strooide. "Een privébedrijf inschakelen om de diamanten op te graven, zou te veel geld kosten, dus mogen de bezoekers dat doen", aldus Meg Matthews, een woordvoerster van het park.



Meer dan 1 diamant per dag

Vorig jaar alleen al werden in het park 468 diamanten gevonden. Het is dan ook niet ongewoon dat er op een dag twee of drie edelstenen worden opgegraven. De meeste daarvan zijn minder dan een karaat groot en hebben dan ook geen erg hoge waarde. "Maar in ieder geval is het voor bezoekers altijd een magisch gevoel om een edelsteen te vinden", vertelt Matthews nog aan Huffington Post. "We krijgen bijna dagelijks mensen op bezoek."





Meer informatie vind je op de website van het Crater of Diamonds State Park.







