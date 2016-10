Wijnfontein open voor publiek in Italië: 24/7 gratis wijn!

Door: redactie

13/10/16 - 05u40 Bron: The Local

Fausto Di Nella - finalmente 5 minuti per godermela... | Facebook finalmente 5 minuti per godermela anch'io in tutta tranquillità.. poco da dire, è stupenda oltre che geniale

Rode wijn die uit een fontein vloeit en de dorst lest na een lange wandeling... Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar zondag werd een echte wijnfontein ingewijd in Italië. Daar vloeit lokaal geproduceerde wijn uit een fontein in Abruzzo die 24 uur op 24 toegankelijk is. En het beste van al: het is helemaal gratis.

De fontana del vino ligt in Caldari di Ortona in Abruzzo, langs een populaire pelgrimsroute, de Cammino di San Tommaso.



"De wijnfontein is een verwelkoming, de wijnfontein is poëzie," schrijft wijngaard Dora Sarchese op haar Facebookpagina. Er wordt bij vermeld dat de fontein geen plek is voor "dronkaards of pummels" en dat het evenmin om een reclamestunt gaat. Lees ook Wijn helemaal niet zo gezond: "Elk glas is er één te veel"

