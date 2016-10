Dit kost een skipas komende wintersport

© Image select.

Tabel De skipas wordt ook deze winter weer iets duurder. Snowplaza vergelijkt de prijzen van skipassen met elkaar én met vorig seizoen en concludeert dat de prijzen gemiddeld 5,30 euro duurder worden. Het percentage is wel iets lager dan de stijging in het seizoen 2015/2016 (+ 4,0 procent).

Snowplaza heeft de prijzen van 130 skipassen in de Alpen met elkaar vergeleken. Conclusie is dat de prijzen gemiddeld met 3 procent zijn gestegen dit seizoen. Dit is gemiddeld 5,30 euro hoger dan vorig jaar voor een 6-daagse skipas in het hoogseizoen.



De meeste bergliftmaatschappijen houden de prijzen redelijk gelijk. Daarnaast is de wisselkoers van de Frank ten opzichte van de Euro momenteel iets gunstiger, waardoor je in Zwitserland gemiddeld 1 procent goedkoper uit bent deze winter.



Gemiddeld betaal je komende winter 242,50 euro voor een 6-daagse skipas in de grootste skigebieden van Oostenrijk. Vooral in Ski Arlberg is de prijs voor een liftpas flink gestegen. Hier betaal je dit seizoen 262 euro voor een 6-daagse skipas, wat 10 euro meer is dan vorig jaar. De duurste liftpas is net als vorig jaar die in Sölden (269 euro), gevolgd door Kitzbühel (256 euro).



Prijzig en voordelig skiën

Wie denkt dat skiën in de Alpen prijzig is, zou eens een liftticket moeten kopen in het Amerikaanse Aspen. Omgerekend betaal je 640 euro voor een 6-daagse skipas.



In Duitsland blijven de prijzen in veel skigebieden, zoals Brauneck, Spitzingsee en Sudelfeld, gelijk aan vorig jaar. Echter, veel populaire skigebieden, worden wel duurder. Zo betaal je in Kleinwalsertal & Oberstdorf deze winter 1,9 procent meer voor je skipas (220 euro). In Skiliftkarussell Winterberg is dit zelfs 4,5 procent, maar met een prijs van 110 euro voor een 6-daagse skipas, blijft dit gebied natuurlijk nog steeds voordelig.



Klik hier voor een overzicht waarbij de prijzen van skipassen worden vergeleken met vorig jaar.