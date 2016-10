Duits koppel rijdt met omgebouwde schoolbus van Alaska naar Panama om hond beter leven te bieden

Door: redactie

11/10/16 - 17u34 Bron: Expedition Happiness

Een avontuurlijk koppel uit Duitsland onderneemt momenteel de reis van hun leven. Om hun hond, die het risico loopt op een heupafwijking, de kans op een gezond leven te bieden, trokken ze naar Alaska. Ze bouwden er een omgebouwde schoolbus om tot een knappe loft en trekken er nu mee door het Amerikaanse continent van noord naar zuid.

Filmmaker Felix Starck (26) en zijn vriendin Selima Taibi (22), ook gekend als de zangeres Mogli, woonden samen op een appartement op de derde verdieping in Berlijn toen ze hun hond Rudi, een berner sennen, kochten. Maar omdat bij honden van dat ras vaak heupdysplasie voorkomt, mocht Rudi geen trappen doen. "Ik droeg hem helemaal tot de derde verdieping," vertelt Felix. "Maar eens hij vier maanden oud was en 36 kilogram woog, was het tijd om te verhuizen".



Gefrustreerd omdat ze geen geschikt nieuw appartement konden vinden, beseften Felix en Selima dat ze over ter wereld songs en scenario's konden schrijven en ze besloten eropuit in te trekken.



Na grondige research besliste het stel, dat ondertussen drie jaar samen is, om een oude schoolbus te kopen en om te bouwen voor een trip van Alaska naar Argentinië. Hun trip kreeg de naam 'Expedition Happiness' (Expeditie Geluk).