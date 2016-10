Tapirbaby geboren in ZOO Antwerpen

Door: redactie

7/10/16 - 13u56

De verzorgers van de ZOO in Antwerpen zijn in de wolken met de geboorte van een prachtige babytapir, die deze ochtend om exact 6.01 uur ter wereld kwam.

Het is het tweede kleintje van tapir Nakal en hij of zij werd geboren met het slurfje eerst. Na dertien maanden zwangerschap verliep de bevalling van Nakal heel snel en voorspoedig. Het jong drinkt goed en loopt al flink rond. Deze dieren zijn bedreigd. Voor de ZOO is dit het zevende tapirjong en met een beetje geluk kan je het al meteen bewonderen.



De kersverse baby weegt zo'n 9 kilo, 35 keer minder dan zijn ouders. In twee minuten tijd floepte de baby eruit. Moeder en jong hebben een werpstal en een kraamkamer met een groot raam. Als mama naar de kraamkamer gaat, volgt het kleintje en kunnen ze vandaag dus al kraambezoek ontvangen. Het geslacht van het kleintje is nog onbekend, daarvoor moet het eerst een plasje doen.



De verzorgers zullen dan hun lijstje met hun top 3 van namen maken en de Facebookfans van ZOO Antwerpen kunnen stemmen op hun favoriet. Vader Kamal is twee maanden geleden onverwacht en om nog onbekende redenen overleden.



Verzorger Gunter: "Mama Nakal had al een week een gezwollen uier, dus wachtten we in spanning de geboorte af. Collega Kimy voorspelde dat het voor vandaag zou zijn, en ze heeft gelijk gekregen! Toen ik deze morgen in de stal kwam, zag ik het kleintje liggen. We glunderen hier allemaal."