Deze man bouwde de bestelwagen van zijn oma om en is nu op een adembenemende roadtrip

Koen Van De Sype

5/10/16 - 11u53 Bron: Instagram

Hij wil graag een inspiratie zijn voor anderen en daarom bouwde fotograaf Travis Burke uit Californië de oude bestelwagen van zijn oma om en vertrok hij op een avontuurlijke reis. Beelden daarvan post hij bijna elke dag op zijn Instagramaccount, waar hij intussen bijna een half miljoen volgers betovert.

© Instagram/Travis Burke .

Twee jaar is hij intussen onderweg in zijn 'droomavontuur-mobiel', zoals hij hem zelf noemt. Hij stak dan ook veel moeite in het ombouwen van de Dodge Ram uit 1994 tot het perfecte tijdelijke huis/kantoor. Met alles erop en eraan, van een bed en toilet tot een surfbord en een mountainbike: alles kreeg een plekje. Drie maanden en 5.600 euro later kon hij eindelijk vertrekken. En het werd de moeite.



Verbazen

130.000 kilometer heeft hij intussen op de teller staan en hij blijft zijn volgers verbazen met adembenemende foto's van de natuurpracht die hij ziet en de avonturen die hij meemaakt. Koorddansen over een gapend ravijn, diepzeeduiken, nieuwe vrienden leren kennen: hij deed het allemaal. Geniet mee van enkele van zijn mooiste beelden.