Moeder vervolgt vliegmaatschappij omdat die haar zoon (5) kwijtspeelde (en haar vervolgens een ander kind aanbood)

Koen Van De Sype

3/10/16 - 16u39 Bron: AP, Daily Mail

© ap.

Grote emotionele nood, extreme angst, verschrikking, mentale shock, mentale angst en psychologisch trauma. De aanklacht waarmee de Amerikaanse Maribel Martinez (38) luchtvaartmaatschappij JetBlue vervolgt, is niet min. JetBlue raakte dan ook haar zoontje Andy (5) kwijt. Toen ze hem opwachtte in New York, bracht het personeel een andere jongen naar haar toe. Van Andy geen spoor.

© ap.

Kleine Andy zou een vlucht nemen van Cibao International Airport op de Dominicaanse Republiek naar John F. Kennedy in New York. Maar toen het vliegtuig daar landde, bleek hij niet aan boord te zijn. Er zat wel een andere jongen op de vlucht, waarvan niemand wist wie hij was.



Het duurde drie uur vooraleer luchtvaartmaatschappij JetBlue achterhaald had wat er mis was gelopen. Andy was blijkbaar verward met een andere jongen die alleen reisde en op een vlucht naar Logan Airport in Boston gezet. Daar werd hij naar een vrouw gebracht die hij nog nooit had gezien en waarvan het personeel dacht dat het zijn moeder was.



Schadevergoeding

Toen duidelijk werd wat er was gebeurd, lieten ze moeders en zonen met elkaar bellen om elkaar gerust te stellen. Met de rechtszaak wil Maribel Martinez een schadevergoeding bedingen en voorkomen dat een dergelijke mix-up zich in de toekomst nog voordoet.



Hoofdkwartier

JetBlue Airways - dat zijn hoofdkwartier heeft in New York - wil niet reageren omdat het dossier nog loopt, volgens een woordvoerder.