Voorspelde regen aan kust blijft uit: Vande Lanotte "heeft het gehad met het weerbericht"

Door: redactie

3/10/16 - 16u29 Bron: Facebook, Het Nieuwsblad

© photo news.

het weer Volgens de voorspellingen zou het afgelopen weekend regenen aan de kust, maar de druppels bleven uit. Reden voor Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) om de degens te kruisen met de weervoorspellers.

"Ik heb het nu echt wel gehad met de weerberichten", klonk het eergisteren in een Facebookpost. "Deze morgen nog op Radio 1 werd duidelijk gezegd dat aan de kust zou regenen. Daar is niets van te zien."



De kustburgemeester zegt dat niet zomaar: hij maakt zich zorgen om de toeristische sector in zijn stad. "De inkomsten van heel wat mensen hangen ervan af. Wat meer accuraatheid zou wel mogen. Het is de voorbije maanden al vaak verkeerd geweest. Toch een eigen Oostends weerbericht nodig?"



Aan Het Nieuwsblad reageert weerman Frank Deboosere dat Vande Lanotte het weerbericht beter moet lezen. "Er is gezegd dat het in de loop van de dag zou regenen. De regen kwam iets later dan voorspeld, maar hij was er wel.



"Deboosere wijst erop dat de kust nu al een apart weerbericht heeft, en geeft tot slot een pluim aan de Limburgers, die "opvallend minder sakkeren" terwijl in Limburg ook veel mensen afhankelijk zijn van het toerisme.