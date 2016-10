Dit spookhuis moest week na opening sluiten na storm van protest

Koen Van De Sype

Er is een gigantische rel ontstaat rond een nieuwe attractie in het Amerikaanse pretpark Knott's Berry Farm. Speciaal voor Halloween ging daar een spookhuis open, waarin bezoekers de schrik van hun leven krijgen in een 'bespookte' psychiatrische instelling. "Respectloos en stigmatiserend tegenover mensen met psychische problemen", klonk het boos bij enkele belangengroepen, die het pretpark dwongen de attractie te sluiten. "Belachelijk. Dit is gewoon halloweenamusement", repliceerden fans, die met een petitie startten om ze weer open te krijgen.

© Facebook/Knott's Scary Farm. De Fear VR ging onder massale mediabelangstelling open op 22 september in Buena Park, Californië. Griezelen in een spookhuis kreeg er een compleet nieuwe dimensie. Bezoekers werden vastgemaakt in een stoel en kregen een bril voor virtuele realiteit op hun hoofd. Vervolgens werden ze meegenomen op een tocht door een psychiatrische instelling, die geteisterd werd door een bezeten patiënte. De eerste recensies waren laaiend enthousiast.



Gevaar

Maar de attractie ontketende ook een storm van protest. En die was al begonnen nog voor het spookhuis goed en wel open was. De oorspronkelijke naam die het pretpark koos, was Fear VR 5150, verwijzend naar de code in een instelling voor iemand die mentale problemen heeft en een gevaar kan zijn voor zichzelf. Na protest van enkele belangengroepen werd dat aangepast naar Fear VR.

© Facebook/Knott's Scary Farm. Maar na het openingsweekend nam het protest nog toe. "Het demoniseert mensen met psychische problemen", klonk het bij Julia Robinson Shimizu in de LA Times. "Die zijn statistisch trouwens vaker het slachtoffer dan de dader van een misdrijf."



Victorie

The Mental Health Association of Westchester riep iedereen op om zijn proteststem te laten horen. En kraaide dan ook victorie toen het pretpark besloot de attractie te sluiten. "Fantastisch nieuws. We zijn dankbaar dat er naar onze collectieve bezorgdheid geluisterd is", klonk het op Facebook.



Knott's Berry Farm reageerde zelf: "Onze attractie had nooit de bedoeling om mensen met psychische problemen te portretteren. Aangezien we dat niet meer uitgelegd krijgen voor het Halloween is, hebben we besloten om onze tijdelijke attractie maar te sluiten."