12.000 lezers verwelkomen K3

Leen Belpaeme

3/10/16 - 10u00

video

De eerste grote lezersdag van Het Laatste Nieuws in Plopsaland werd gisteren een groot succes. Ondanks het regenweer kwamen 12.000 lezers opdagen in De Panne voor een dag vol plezier. Het regen gooide in de voormiddag wat roet in het eten. Naast ballonnen werden dan ook heel wat poncho's uitgedeeld. De dag werd uiteindelijk afgesloten vol lachende gezichten tijdens een optreden van K3. Voor iedereen terug naar huis keerde was er nog de grote parade met alle bekende Plopsa-figuren. Het Laatste Nieuws zorgde voor gratis grime en bezoekers konden ook een foto laten nemen waarbij ze zichzelf op de voorpagina van de krant konden zien prijken.