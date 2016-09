Amerikaanse backpacker moonwalkt door Europa

Door: redactie

29/09/16 - 19u39

De Amerikaan Travis DeRose reisde dit jaar twee maanden door Europa. In plaats van een fotoverzameling te maken om de reis vast te leggen, besloot hij een filmpje op te nemen bij de verschillende bezienswaardigheden op het continent. In de video doet hij telkens de moonwalk.

In totaal zijn er 27 bestemmingen te zien in het filmpje. Van Reykjavik tot het Louvre zien we Travis moonwalkend door het kader bewegen. Door de afstand tot zijn iPhone overal gelijk te houden en het filmpje strak te monteren, lijkt hij vloeiend van de ene in de andere omgeving te glijden. Ook Nederland wordt aangedaan, vanaf 0:07 is de backpacker bij Amsterdam Centraal te zien.

Idee

Op YouTube legt Travis uit dat hij het idee kreeg tijdens een eerdere vakantie in Ierland. Hij ging op de foto voor een kasteel en merkte dat hij daar wat ongemakkelijk stond. Om de spanning tegen te gaan, besloot hij te gaan moonwalken. Het moonwalken zelf had hij geleerd via YouTube. "Het is iets wat iedereen moet kunnen", zei hij tegen Huffington Post. "De foto werd uiteindelijk best tof en daarom ben ik overal gaan moonwalken tijdens deze stedentrip."



Het was soms lastig om genoeg ruimte te vinden voor het maken van de film. Bij de Eiffeltoren stikt het natuurlijk van de toeristen, al had hij maar een paar aanvaringen. Hij botste een keer tegen iemand aan en een straatverkoper die selfie sticks verkocht, begon mee te dansen. "Volgens mij wilde hij gewoon dat ik er één kocht", aldus Travis.