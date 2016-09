Door een bloedklonter kreeg ze tot drie keer toe een hartstilstand. Deze mannen redden haar leven

Koen Van De Sype

27/09/16 - 13u04 Bron: Komonews, Express

© Facebook.

Een bloedklonter is een jonge vrouw bijna fataal geworden op een vlucht tussen Seoul in Zuid-Korea en het Amerikaanse Seattle. Brianna Cheever (25) was op weg naar huis na een trip door Azië, toen ze bij aankomst plots onwel werd. Ze kreeg tot drie keer toe een hartstilstand, maar de hulpdiensten konden haar elke keer reanimeren.

© Facebook. Cheever bleek het slachtoffer van een diepe veneuze trombose (DVT), een aandoening waarbij een bloedklonter ontstaat, meestal in de benen. Als die plots loskomt, kan hij een longembolie veroorzaken. DVT kan voorkomen bij lange vliegreizen, zeker als je niet voldoende beweegt tijdens de reis en niet genoeg drinkt.



En dat is precies wat Cheever overkwam. De vrouw, die op Whidbey Island in de Amerikaanse staat Washington woont, was in slaap gevallen op de vlucht van negen uur en werd pas wakker toen het vliegtuig al was geland en de andere passagiers uitgestapt. "Ik merkte dat er niemand meer op het vliegtuig zat en wandelde snel naar voren door het gangpad", vertelt ze in een interview met Komonews. Maar opeens stuikte ze in elkaar.



Ziekenhuis

"Ik kon niets meer zien, maar ik hoorde wel de hulpdiensten het vliegtuig opkomen", gaat ze verder. "Ik hoorde hen praten. Daarna werd alles plotseling zwart en ik werd pas wakker in het ziekenhuis." Lees ook Vrouw zit twee vluchten lang naast levensechte pop

Vlucht van Jetair naar Brussel vertraagd en 11 passagiers moeten uitstappen door 'zatte' steward

Deze vrouw besteel je niet zomaar, maar slim noemt ze haar opvallende actie niet