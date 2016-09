Kate (26) en Luke (19) zijn jongste duo in de cockpit

Bonne Kerstens

27/09/16 - 11u06

Kate en Luke in de cockpit © easyJet/PA.

Ze vliegt al sinds haar 13de, en sinds kort is ze gepromoveerd tot gezagsvoerder. Daarmee is de Britse Kate Williams de jongste vrouwelijke piloot, aldus haar werkgever easyJet. Afgelopen week vloog ze samen me co-piloot Luke Elsworth (19) van Londen Gatwick naar Malta. Het duo had een gezamelijke leeftijd van 'slechts' 45 jaar.

Luke en Kate voor de deur van hun vliegtuig waarmee ze van Londen naar Malta vlogen © easyJet/PA.

Kate en Luke vlogen vorige week voor het eerst samen, en waren zich wel bewust van de bijzondere omstandigheden. Samen gingen ze zowel op de trap naar het vliegtuig, als in de cockpit op de foto. Maar leeftijd doet er volgens hen niet toe, want je bent immers gekwalificeerd of niet.



Vliegshow

Kate raakte geïnteresseerd in vliegtuigen toen ze als vierjarig meisje naar een vliegshow ging. Dat ze daadwerkelijk een carrière als piloot kon halen, was iets wat ze niet had verwacht. Tegen CNN zegt ze: "Ik kende geen enkele vrouw die als piloot werkte. Dus ik kon ook niemand om advies vragen".



Julie Westhorp, van de Vereniging voor Vrouwelijke Piloten is trots op Kate, en hoopt dat ze een inspiratie is voor andere jonge vrouwen. "Kate laat zien wat er allemaal mogelijk is voor vrouwen in de luchtvaart".



450 vrouwen

Een vrouw als piloot is niet gebruikelijk. Van de ongeveer 130.000 piloten wereldwijd zijn er slechts 450 vrouw, meldt de internationale vereniging voor vrouwelijke piloten. Een minuscuul percentage van 0.35 procent.