Dank u, Google! Maak virtuele tours door 50 topmusea in 16 verschillende landen

redactie

13/09/16 - 15u26

© Google.

Je kan voortaan de mooiste natuurhistorische musea in Londen, Berlijn, New York en Brussel bezoeken zonder dat je uit je luie zetel moet. Google en 50 musea hebben de handen in elkaar geslagen om mensen te laten genieten van een online ontdekkingstocht naar spectaculaire natuurhistorische schatten over de hele wereld. Liefst 50 musea in 16 verschillende landen nemen deel aan het project.