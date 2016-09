Nederlandse opgepakt voor plannen IS-aanslag bij Efteling

Hessel de Ree

Het Nederlandse attractiepark Efteling was mogelijk het doelwit van een aanslag van Islamitische Staat (IS). De politie heeft in juni een 25-jarige vrouw uit Werkendam in de provincie Noord-Brabant opgepakt, die sympathiseerde met IS. Zij zou samen met anderen plannen hebben om een aanslag bij de Efteling te plegen.

© ANP . De vrouw wilde afreizen naar Syrië toen ze werd aangehouden. Ze wilde daar trouwen met een IS-strijder. In haar mobiele telefoon vond de politie berichtenverkeer over IS-strijders die op weg waren naar Nederland en België om aanslagen te plegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant BN De Stem.



Ook besprak de Werkendamse met vrouwelijke IS-sympathisanten uit België en Scandinavië het idee voor een aanslag bij attractiepark Efteling. De vrouwen schreven letterlijk dat "Nederland een cadeau moet krijgen dat lijkt op wat de broeders in Parijs en Brussel hebben gedaan". Daarbij noemen ze de Efteling als mogelijk doelwit, zo staat in het politiedossier.



De verdachten gebruikten voor hun communicatie de anonieme app Kik Messenger om hun identiteit te verhullen. Een in het onderzoek eveneens aangehouden Belgische vrouw die ook naar Syrië wilde afreizen, liet via de app weten dat IS-strijders binnen enkele dagen "in Brussel aanslagen gaan plegen."



Onderzoek

Amper twee maanden na de dodelijke aanslagen in die stad zorgde deze informatie voor grote bezorgdheid bij de in het onderzoek nauw samenwerkende politie- en veiligheidsdiensten. De aanhouding van de Werkendamse wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM) in Breda, dat het onderzoek in Nederland leidt.



Het verdenkt de vrouw formeel van "deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van terroristische misdrijven". Het OM wil echter niet bevestigen dat de Efteling een serieus en acuut doelwit is geweest. Evenmin vertelt het of er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen in en rond het attractiepark. "Dat doen we in dit soort zaken nooit, zeker niet in dit stadium", zegt woordvoerster Martine Pilaar.