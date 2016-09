Vlucht loopt volledig in de soep: piloot AirAsia vliegt per ongeluk naar Melbourne in plaats van Maleisië

Bewerkt door: Redactie

7/09/16 - 15u01 Bron: AD.nl

© reuters.

Een Airbus A330 die vertrok uit Sydney met de bedoeling om 6.611 kilometer verderop te landen in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, heeft na een uur al de landing ingezet om op Melbourne te eindigen. De piloot had per ongeluk de verkeerde coördinaten op het navigatiesysteem ingesteld.