Actievoerders 'Black Lives Matter' bezetten landingsbaan London City Airport

Door: redactie

6/09/16 - 10u13 Bron: Belga

© afp.

Protestactie De operaties op London City Airport zijn dinsdagochtend verstoord, nadat actievoerders zich toegang hadden verschaft tot de piste. Dat meldt de luchthaven. De actie zou het werk zijn van "Black Lives Matter UK".

Statement from #BlackLivesMatterUK on the protest at London City Airport pic.twitter.com/hMYYw0ckkH

Ook informaticaproblemen

Tot overmaat van ramp zorgtĀ informaticaprobleem voor vertragingen bij heel wat vluchten van de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways, met name naar de Verenigde Staten. Vanaf Brussels Airport is een vlucht naar Londen Heathrow om 09.40 uur geannuleerd, maar het is niet duidelijk of dat te wijten is aan het informaticaprobleem.



British Airways wilde geen verdere commentaar kwijt over het probleem of de impact ervan. Op sociale netwerken geven heel wat passagiers uiting aan hun ongenoegen over soms urenlang wachten.



Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij raadt klanten wel aan om online in te checken vooraleer naar de luchthaven te gaan.