Dit is vermoedelijk het vreemdste filmpje met veiligheidsvoorschriften dat u ooit zag op een vliegtuig

Koen Van De Sype

31/08/16 - 18u00 Bron: TVNZ, The Independent

Air New Zealand heeft uitgepakt met een "ongewoon" filmpje om de veiligheidsinstructies uit leggen aan zijn passagiers. Het werd gemaakt met een resem bekende surfers. De afgetrainde mannen en vrouwen doen hun uitleg op prachtige stranden en aan een azuurblauwe zee. En precies dat leidt tot flink wat kritiek: "Het leidt de mensen af van waar het eigenlijk om gaat: wat te doen als er iets zou mis gaan met hun vlucht", klinkt het bij luchtvaartautoriteiten.

© YouTube.

In het filmpje - dat ongeveer vier minuten duurt - wordt onder meer gedemonstreerd hoe je je bagage kunt opbergen onder de stoel voor je (in een strandjeep), hoe je de bracepositie aanneemt, met je hoofd tussen je knieën (door twee surfers in een vliegtuigstoel op het strand) en hoe je je zwemvest aantrekt als er een landing op het water zou zijn (door enkele surfers op hun surfbord). De beelden werden onder meer geschoten op stranden in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.



Maar de Nieuw-Zeelandse luchtvaartautoriteit Civil Aviation Authority (CAA) is niet al te gelukkig met die aanpak. Hij zou de aandacht te veel weghalen van de veiligheidsboodschap. "We snappen dat de luchtvaartmaatschappij de aandacht van zijn passagiers wil trekken, maar de vreemde inhoud leidt net de aandacht af", klinkt het in een mededeling.



Betty White

Air New Zealand heeft een geschiedenis van "vreemde" veiligheidsboodschappen, met bekende filmsterren zoals Betty White en sporters. De luchtvaartmaatschappij wil verder geen commentaar geven, maar beklemtoont wel dat het filmpje uitvoerig werd uitgeprobeerd op een testpubliek en dat het met meer dan gemiddelde aandacht gevolgd werd.