Pretparken hebben prachtzomer achter de rug

Door: redactie

29/08/16 - 16u20 Bron: Belga

Het feest voor twintig jaar Studio 100 was een succes in Plopsaland De Panne. © photo news.

De zomervakantie was voor de Belgische pretparken een groot succes. In bijna alle parken nam het aantal bezoekers toe ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit een rondvraag. De groeicijfers zijn vooral toe te schrijven aan het goede weer, maar ook enkele nieuwe attracties zitten er voor iets tussen, zeggen de parken.

Walibi in Waver kende deze zomer het hoogste aantal bezoekers in zeven jaar. "Het gaat om de beste zomer sinds 2009", zegt woordvoerster Tiffany Mestdagh. "Dat is vooral te verklaren door Pulsar, onze nieuwe attractie, en het goede weer."



In Lichtaart, in de Antwerpse Kempen, sluit Bobbejaanland de zomer af met een stijging van het bezoekersaantal met 12 tot 15 procent ten opzichte van vorig jaar, zo geeft commercieel directeur Peggy Verelst aan. "Daar zijn we zeer tevreden mee. Door het slechte weer kenden we een minder goed voorseizoen, maar uitstel blijkt geen afstel voor onze bezoekers. De combinatie van het goede weer en een nieuwe attractie maakt dat we een goede zomer hebben gehad", zegt ze.



"Bij Bellewaerde kunnen we 5 procent meer bezoekers noteren tegenover de zomer van vorig jaar", zegt Kristof Louagie, marketing manager van het Ieperse pret- en dierenpark. "Het regenachtige weer was een rem op het aantal bezoekers tijdens de maand juni. Het mooie weer in juli in combinatie met de pasgeboren zeldzame amoerluipaarden, zorgde voor een inhaalbeweging in het aantal bezoekers."



Het Boudewijn Seapark in Brugge tekent een status quo in het bezoekersaantal op. "Juli was voor ons hetzelfde als vorig jaar. Augustus was aanvankelijk slecht begonnen, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de warme dagen", zegt commercieel manager Geertrui Quaghebeur. "De voornaamste publiekstrekker was ons openluchtzwembad."



Plopsaland De Panne kon deze zomervakantie 503.000 bezoekers verwelkomen, een bescheiden stijging van 1 procent ten opzichte van 2015. "We zijn dus heel tevreden", stelt marketing coördinator Jolien De Tender. "Afgelopen zomervakantie konden bezoekers immers van een groot aantal kwalitatieve shows en evenementen genieten. Daarnaast lokten ook het '20 jaar Studio 100'-feest een groot aantal feestvierders en vielen onze avondnocturnes met vuurwerkspektakel sterk in de smaak."



Ook de dierenparken plukken de vruchten van het goede weer. De pas vernieuwde Antwerpse Zoo zag de bezoekersaantallen tegenover vorig jaar stijgen met 40 procent in juli en 25 procent in augustus. "De piekdagen waren voor ons moederdag, op 15 augustus, en op 21 juli, toen we ons 170-jarig bestaan vierden met een Belle Epoque-picknick", zegt woordvoerster Ilse Segers. "Met nog een nieuwe editie van China Light Zoo op de agenda, wordt 2016 een enorm mooi jaar."