Standbeeld van Herman de Coninck onthuld in Zoo Antwerpen

Door: redactie

28/08/16 - 20u19 Bron: Belga

In de Antwerpse Zoo is vanavond een standbeeld onthuld ter ere van dichter en journalist Herman de Coninck (1944-1997). Het gaat om een initiatief van het district Antwerpen en de erven van de Coninck. Het standbeeld is van de hand van kunstenares Elke Van Steenbergen en combineert de gestalte van de jonge dichter met het hoofd van de oudere en wat weemoedige de Coninck die kijkt naar de door hem erg geliefde dierentuin.