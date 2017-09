Vrouw (80) verkoold toen ze haar schapen wilde redden bij bosbranden op Gran Canaria

EB

22/09/17 - 22u51 Bron: AFP

Op het door bosbranden getroffen Spaanse eiland Gran Canaria is een verkoold lichaam ontdekt. Dat gebeurde nabij de woning van een Zweedse die zou omgekomen zijn toen ze haar dieren wou beschermen. Dat heeft de brandweer bekendgemaakt.

Volgens de lokale media had de 80-jarige vrouw woensdagnamiddag haar buren verwittigd dat het vuur haar woning naderde en dat ze probeerde haar schapen in veiligheid te brengen, in La Vega de San Mateo (7.600 inwoners). De brandweer gaat ervan uit dat het om de vrouw gaat, maar een woordvoerder van de spoeddiensten zei dat nog een autopsie moet worden verricht voor de identificatie.



De bosbranden zijn momenteel gestabiliseerd. Het vuur brak uit in een bergachtige zone en verspreidde zich over 2.700 hectare. Honderden mensen zijn geëvacueerd.

