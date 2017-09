Luchthaven Charleroi waarschuwt: "Mogelijk vertragingen door stiptheidsactie Ryanair-piloten"

Bewerkt door: ADN

Piloten op heel wat Europese basissen van lowcostmaatschappij Ryanair zullen vandaag mogelijk met stiptheidsacties beginnen. Op de luchthaven van Charleroi wordt alvast rekening gehouden met mogelijke vertragingen, zegt een woordvoerder.

De piloten die deelnemen aan de actie, zouden de snelheid van hun toestel tijdens het taxiën verlagen, legt de woordvoerder van Brussels South Charleroi Airport uit. Hun vlucht loopt op die manier maar enkele minuten vertraging op, maar gecumuleerd over een hele dag kan die vertraging oplopen.



"Dit geldt niet per se voor alle vluchten. Het zal ervan afhangen van welke Ryanair-basis de piloten afkomstig zijn", klinkt het nog op de luchthaven. De woordvoerder voegt nog toe dat de gevolgen niet te vergelijken zijn met die van een echte staking.



Een hele reeks piloten had eerder in de week betere arbeidsvoorwaarden geëist. Ze wilden tegen vrijdag om 10.00 uur een antwoord krijgen van de directie, maar dat zou er niet gekomen zijn. Ze dreigden er toen al mee volledig volgens het boekje te gaan werken, wat onvermijdelijk tot vertragingen zou leiden.