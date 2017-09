Dispuut dreigt te escaleren: Ryanair schrapt mogelijk ook in november vluchten, topman vlijmscherp voor piloten

AS

21/09/17 - 17u05 Bron: Belga & CNN

Piloten die een blok van vier weken vakantie voor de boeg hebben, zullen mogelijk de boodschap krijgen maar drie weken op te nemen en de vierde week in januari in te plannen. © afp.

Topman van Ryanair, Michael O'Leary, slaagt er voorlopig niet in om de crisis bij zijn luchtvaartmaatschappij te bezweren. Hij dreigt er zelfs mee vakanties van piloten in te korten en het zou wel eens kunnen dat er ook in november vluchten geschrapt moeten worden, zo geeft Ryanair toe.

O'Leary was vandaag aanwezig op een aandeelhoudersvergadering van de lowcostmaatschappij in Dublin. Piloten die een blok van vier weken vakantie voor de boeg hebben, zullen mogelijk de boodschap krijgen maar drie weken op te nemen en de vierde week in januari in te plannen. Volgens O'Leary heeft hij de toestemming van de piloten daarvoor niet nodig. De maatregel zou nodig zijn om nog meer vluchtannuleringen te voorkomen.



Volgens The Guardian zijn de luchthavens van Dublin, Berlijn en Frankfurt onderbemand. Daarom zou Ryanair de komende weken 125 piloten extra in dienst nemen. Eerder beloofde Ryanair bonussen van 6.000 tot 12.000 euro voor piloten die tien dagen vakantie zouden opgeven. Die bonus zou door een hele reeks piloten afgewezen zijn, omdat zij meer structurele verbeteringen van hun arbeidsvoorwaarden willen.

Met zichzelf bezig Hoe kan iemand die niet meer dan 18 uur per week mag vliegen nu lijden aan oververmoeidheid? Michael O'Leary (topman Ryanair) Verder leek O'Leary niet bepaald verzoenende taal te spreken. Sommige piloten zijn volgens hem "enkel met zichzelf bezig" en "vol van eigenbelang". "Eens je opgeleid en getraind bent om het te doen, daag ik eender welke piloot uit mij uit te leggen waarom dit een moeilijke job zou zijn, of hoe ze overwerkt kunnen zijn. Hoe kan iemand die niet meer dan 18 uur per week mag vliegen nu lijden aan oververmoeidheid?", vroeg O'Leary zich volgens The Guardian af. Ryanair ligt onder vuur, maar topman Michael O'Leary (midden) kon deze middag tijdens een aandeelhoudersvergadering in Dublin toch nog lachen. © reuters.