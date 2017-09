Surrealisme van Magritte neemt een jaar het Atomium over

KVE

21/09/17

De bolhoeden, vogels en appels van René Magritte nemen van 21 september 2017 tot 10 september 2018 twee bollen van het Atomium over. De overzichtstentoonstelling 'Magritte. Atomium meets surrealism' tracht het werk van de Belgische kunstenaar tot leven te brengen.

In het Atomium hangen geen originele schilderijen van Magritte, maar de typische elementen zoals de bolhoed of de wolken. Drie sleutelwerken werden verwerkt in decors en ontrafeld in een 3D schilderij. De bezoekers moeten zo als het ware in het surrealisme getrokken worden. Naast de ontrafelde schilderijen toont de tentoonstelling ook een reeks citaten en geprojecteerde kunstwerken van de kunstenaar.



De kunstwerken 'De Geliefden' (1928), 'De Geheime Dubbelganger' (1929) en 'De Mensenzoon' (1964) komen naar voren in aparte decorstukken en tonen details waar anders niet zomaar op gelet zou worden, en dat om interactie aan te sporen en de verborgen boodschap achter het schilderij te ontdekken. Voor de jongsten van 6 tot 12 organiseert het Atomium ook surrealistische workshops en vakantiekampen.



De tentoonstelling, die in het teken staat van het Magrittejaar 50 jaar na het overlijden van de wereldberoemde Belgische kunstenaar, zal bijna een volledig jaar lopen om iedereen en zeker de buitenlandse toeristen de kans te geven de wereld van Magritte te ontdekken.