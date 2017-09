Bye bye turbulentie! Zo wil Boeing er komaf mee maken

KVE

Boeing is mogelijk op weg om komaf te maken met datgene wat passagiers veruit het vervelendst vinden tijdens hun vlucht: turbulentie. Volgend jaar start de vliegtuigbouwer met het testen van nieuwe technologie die turbulentie tijdig kan opsporen zodat piloten er omheen kunnen vliegen.

Toestellen zullen uitgerust worden met zogenoemde 'lidar'-technologie (light detection and ranging, nvdr.) die pulsen van laserlicht uitstraalt van de neus van het vliegtuig. Zo kunnen de weersomstandigheden gemonitord worden tot 17 kilometer verderop.



Deze technologie zal piloten in staat stellen om veranderingen in windsnelheden en eventuele turbulentie snel waar te nemen zodat ze tijdig kunnen ingrijpen.



Vooral bij helder weer zal de lidar-technologie een handig hulpmiddel zijn om turbulentie te spotten. De crew heeft dan 60 seconden de tijd, wat overeenkomt met een afstand van 17 kilometer, om maatregelen te treffen.



Zelfs indien de piloten niet meer in de mogelijkheid zijn om de turbulentie te kunnen ontwijken, kan de crew bijvoorbeeld tijdig stoppen met het bedelen van drankjes en voedsel.



Elk jaar vallen er immers gewonden tijdens hevige turbulentie. Piloten en boordpersoneel zullen de nieuwe technologie maar wat graag omarmen.