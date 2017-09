Ryanair geeft forse bonus aan piloten die deel van hun vakantiedagen laten vallen

EB

19/09/17 - 16u33 Bron: Belga

© epa.

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair, die zich genoodzaakt zag heel wat vluchten te annuleren, gaat haar piloten een premie aanbieden als ze gedeeltelijk afzien van hun verlof. Dat meldt het Franse persagentschap AFP.

Volgens La Libre Belgique zou Ryanair een bonus van 12.000 euro bieden aan haar boordcommandanten en van 6.000 euro voor haar copiloten als ze minstens tot eind oktober 2018 onder contract staan. In ruil voor de bonus eist het bedrijf dat de piloten zich gedurende tien dagen in hun vakantie beschikbaar houden.



Ryanair was deze namiddag niet bereikbaar voor commentaar.