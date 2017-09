Wie iconisch Incapad naar Machu Picchu wil bewandelen, moet er nu nóg sneller bij zijn

De Machu Picchu in Peru. © creative commons.

Voor het eerst worden vergunningen voor het Incapad, dat eindigt bij Machu Picchu in Peru, vier maanden vroeger aangeboden dan gewoonlijk. Geïnteresseerden moeten er traditioneel erg snel bij zijn, en nu dus nóg sneller. Vanaf 1 oktober kan je proberen er een te bekomen voor volgend jaar.

Tot nu toe werd de eerste lading vergunningen voor het wereldberoemde Incapad losgelaten in januari van het jaar waarvoor ze geldig waren. De rest volgde dan in februari. Maar nu doet het ministerie van Cultuur het anders. Alle tickets voor 2018 zullen meteen vanaf 1 oktober 2017 te verkrijgen zijn.



Per dag zijn er 'maar' 500 vergunningen en touroperators sporen reizigers dan ook aan zo snel mogelijk te boeken. Het hoogseizoen van de historische tochten valt in april, mei en augustus. Voor die maanden vliegen tickets de deur uit. 500 mensen per dag kan veel lijken, maar Dan Clarke van RealWorld Holidays verduidelijkt dat ook de gidsen, de koks en de andere leden van een trekteam een vergunning nodig hebben.



Nog altijd te veel toeristen

Alleen via bedrijven die een officiële licentie hebben voor de vierdaagse trektocht kan je de nodige documenten bekomen. Individueel is uitgesloten. Wie naast de boot valt, kan nog altijd wel naar Incastad Machu Picchu in Peru via een alternatieve route: de Salkantaytocht, die geen vergunning vereist.



Het iconische Machu Picchu is de laatste jaren slachtoffer van haar eigen populariteit. UNESCO sprak er al van om het op de lijst van bedreigde sites te zetten. Het spoorde de Peruviaanse regering aan om op te treden tegen de veel te grote toestroom van toeristen en een nieuw tijdsschema in te voeren. Dat nieuwe systeem is controversieel: het zorgt wel voor een betere verdeling van de mensenmassa, maar op het einde van de dag stijgt het totale aantal toeristen van 5.000 naar 6.000. En dat is meer dan het dubbele van de 2.500 die UNESCO aanraadt.