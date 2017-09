Roompot Vakanties opent eerste Belgische vakantiepark

EB

18/09/17 - 16u55 Bron: Belga

Zo gaat het Breeduyn Village in Bredene er uitzien. © roompot.nl.

Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland, heeft voor het eerst een park in België geopend. Het gaat om Breeduyn Village in Bredene, zo meldt de vakantieparkuitbater. Het park telt 63 vakantievilla's en ligt op 200 meter van het strand. Ook in Blankenberge en Oudenaarde staan projecten op stapel.