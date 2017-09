TUI annuleert winteraanbod op Sint-Maarten

Door: redactie

18/09/17 - 14u08 Bron: Belga

© reuters.

Touroperator TUI wilde komende winter starten met een aanbod op het Frans-Nederlandse Caraïbeneiland Sint-Maarten, maar na de doortocht van orkaan Irma begin september moet de touroperator die nieuwe bestemming voorlopig annuleren.

"De infrastructuur in het hotel heeft behoorlijk te lijden gehad onder de storm", meldt TUI in een communiqué. Vakanties zijn in de huidige toestand niet mogelijk, en herstellingswerken zullen maanden duren. De touroperator annuleert daarom alle vluchten naar Sint-Maarten, tot en met 9 april volgend jaar.