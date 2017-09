Is uw Ryanair-vlucht geschrapt?

Door: redactie

17/09/17 - 12u21

© belga.

oproep

Verwarring troef bij duizenden toeristen die een vlucht hebben geboekt bij Ryanair. De Ierse lowcost maatschappij kondigde vrijdag aan dat ze zes weken lang elke dag zo'n vijftig vluchten schrapt om de stiptheid van de overige verbindingen op te krikken en om de achterstand in vakantiedagen voor het eigen personeel weg te werken.



Betrokken passagiers zouden een alternatief aangeboden krijgen, maar vanuit heel Europa komen nu klachten over de maatregel. Is uw Ryanair-vlucht in laatste instantie geschrapt? Laat het onze redacteur weten via dietert.bernaers@persgroep.be. Vermeld uw telefoonnummer zodat hij u even kan bellen.