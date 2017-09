Twee orkanen nemen nu Mexico onder vuur

Door: redactie

Het is nog niet gedaan met de orkanen. Mexico krijgt op korte termijn te maken met Max en Norma, die op de Grote Oceaan actief zijn en zich in de richting van de Mexicaanse westkust verplaatsen.

Het American Hurricane Center zegt dat Max afstevent op een regio met veel toeristische trekpleisters, waaronder Acapulco. Deze orkaan is nu van categorie 1 en bereikt het vasteland van Mexico gedurende de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd). Max heeft op dit moment windsnelheden tot 120 kilometer per uur. Meteorologen waarschuwen dat Max mogelijk een gevaarlijke stormvloed kan veroorzaken met grote overstromingen tot gevolg.



Onafhankelijkdsdag

Max brengt in elk geval grote hoeveelheden regen mee naar de toeristenoorden, waar in één klap ongeveer 25 centimeter water kan vallen. De tropische storm Norma ligt op koers voor Baja California, het langgerekte schiereiland aan de westkust. Vrijdagavond laat (lokale tijd) bereikt Norma orkaankracht.



De stormen zouden niet op een ongelukkiger tijdstip kunnen komen, want zaterdag viert Mexico zijn onafhankelijkheid.