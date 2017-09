Vervanging vliegverbinding Antwerpen-London City "bijna rond"

KVE

Volgende week is er misschien een oplossing voor de vliegroute Antwerpen-London City. Zo wordt vernomen bij luchthaventopman Marcel Buelens. Hij heeft naar eigen zeggen twee erg serieuze kandidaten voor de vervanging van CityJet kunnen vervangen, dat eind oktober de verbinding stopzet.

Begin september raakte bekend dat CityJet de historische verbinding Antwerpen-London City gaat beëindigen. In Antwerpen ging men meteen op zoek naar een maatschappij om de route voort te zetten. Buelens had zichzelf twee weken gegeven om met een oplossing te komen.



Die oplossing wordt misschien al volgende week voorgesteld. "Er is nog geen witte rook, maar er werd al veel werk geleverd. Er zijn vier kandidaten, waarvan er twee zeer serieus zijn en waarvan er één onze voorkeur heeft", zegt Buelens. "Er moet nog wat gebeuren, maar ik hoop in de loop van volgende week een en ander aan te kunnen kondigen. Ik heb begrepen dat ook in London City alles bijna rond is."



Naast VLM, dat evenwel nog geen uitbatingsvergunning (AOC) heeft, komt een (deel van de) oplossing misschien van het bedrijf Powdair, zo wordt op een luchtvaartforum geopperd. Of Powdair een van de kandidaten is? "Ik kan dat niet ontkennen", zegt Buelens daarover, al wil hij het ook niet bevestigen.



Alleszins stelt de topman dat hij de kandidaten heeft aangemaand om niet te lang te wachten, "omdat passagiers oplossingen beginnen te zoeken".